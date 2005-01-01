Пациентов на Камчатке будут лечить молитвами

Камчатская епархия и краевая больница им. Лукашевского подписали соглашение о сотрудничестве.

Врачи и священники сошлись на том, что тело и душа нераздельны, сообщает камчатский новостной портал Kam24 со ссылкой на информационный отдел епархии.

Соглашение было подписано архиепископом Петропавловским и Камчатским Артемием и главным врачом краевой больницы Ольгой Зубковой.

«Человек – это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души. Потому что когда ослабевает тело болезнями, то душа тоже ослабевает. И вот вы поддерживаете тело, а мы поддерживаем душу. И нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника», – сказал архиепископ.

Главврач больницы поддержала камчатского архиерея, заявив, что тело и душа нераздельны.

В соцсетях новость вызвала резонанс. У многих пользователей возникли вопросы, какие формы примет сотрудничество врачей и священников, что делать атеистам или представителям других конфессий:

«Странно, мне казалось, что в данном контексте подразумевается под «душой», «лечат» психотерапевты. А что будут делать с мусульманами, атеистами?», – спрашивает Кристина Тютюнникова.

«Я не хочу, чтобы были посторонние при лечении», – заявил пользователь под ником Рубль Килограммовый.

«Почему нет. Всем известно, что все болезни от нервов. А если человека выслушают, помогут добрым советом и словами поддержки, то и выздоровление быстрее пойдет», – считает Татьяна Кудрявая.

Ранее в Сети появилась информация о том, что жительницам Белгородской области перед абортом необходимо подписать некий обходной лист у членов комиссии, в которую входят не только врачи, но и представители местной епархии.