Налоговая прокомментировала четырехрублевый долг Дурова

У основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова отсутствует задолженность по налогу на имущество физических лиц, сообщили в УФНС по Санкт-Петербургу.

«Требования об уплате задолженности и заявления о взыскании задолженности налоговыми органами не формировались и Дурову П.В. не направлялись», – передает РИА «Новости» ответ налоговой службы.

Там отметили, что задолженность по налогам, включая пени и штрафы, взыскивается с физического лица через суд, только если речь идет о сумме больше 3 тыс. рублей.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что налоговые органы Петербурга направили по месту регистрации Дурова в Приморском районе требование погасить долг по налогам. Издание «Росбалт» опубликовало выписку по ИНН, из которой следовало, что речь шла о сумме в 4,23 рубля, выставленной по трем счетам. Издание «Фонтанка» сообщало, что погасило за Дурова эту задолженность, чтобы «не отвлекать его от сражения с Роскомнадзором».

Напомним, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России. В Telegram отказались идти на уступки ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.