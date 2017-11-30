Новейший ледокол Северного флота «Илья Муромец» завершил ледовые испытания и вернулся в порт приписки Мурманск, сообщил начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

«Успешно завершив работу в районе Карских ворот, экипаж ледокола обеспечил первую ледовую проводку в Белом море подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий», после чего направился в Мурманск», – передает РИА «Новости» слова Серги.

Он отметил, что экипаж судна находился в море 19 суток. В ходе испытаний, проходивших в проливе Карские ворота и в восточных районах Баренцева моря, ледокол подтвердил все заявленные тактико-технические характеристики.



В середине апреля Серга сообщал, что новейший ледокол «Илья Муромец» начал испытания в восточной части Баренцева моря.

Напомним, в ноябре 2017 года ледокол «Илья Муромец» был передан ВМФ. Судно может проводить суда по льду толщиной 0,9 метра, перевозить грузы, выполнять гидрографические исследования и участвовать в спасательных операциях.