Минобороны Грузии рассказало, как потратило американскую помощь

Общий объем финансовой помощи США для нужд грузинской армии с 1997 года составил 240 млн долларов, заявил министр обороны Леван Изория. По его словам, половина этой суммы истрачена на переоснащение грузинской армии американским оружием, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«400 пулеметов, более 2 тыс. единиц автоматического оружия, приборы ночного видения и многое другое нам передано», – сказал Изория грузинскому журналу «Арсенали».

Леван Изория назвал «историческим» новый этап помощи США – начатую подготовку по принципу территориальной обороны девять грузинских батальонов.

Ранее стало известно о том, что США поставили Грузии противотанковые комплексы «Джавелин».

Министр в интервью отметил, что это стало возможным благодаря тому, что деятельность нынешнего правительства Грузии признана «успешной» на Западе.