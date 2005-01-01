Матвиенко дала меткое определение НАТО

НАТО в современных реалиях – блоковый реликт двухполярной эпохи, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«То, что обеспечивает безопасность одним, в блоковой модели безопасности неизбежно является угрозой для других и безопасностью за чужой счет. Ибо НАТО не является универсальным институтом в сфере безопасности. Это блоковый реликт двухполярной эпохи, который по определению не может не искать себе оппонента», – передает ТАСС заявление Матвиенко на церемонии открытия «Примаковских чтений».

По ее словам, граница между невоенными и военными формами противостояний в мире размывается, это влечет за собой опасность.

«Осуществление лидерства посредством сдерживания экономического и иного развития, стремление ограничить суверенитет и возможности реальных и потенциальных конкурентов, практика смены режимов – обрекают международный порядок на деградацию. Мир продолжает скользить к новым противостояниям и противоборствам. При этом угрожающе размывается граница между их невоенными и военными формами», – сказала Матвиенко.

Она отметила, что в очень короткий по историческим меркам срок «в ткань мировой политики вплелись вызовы, проблемы и конфликты, которых по их значимости и масштабам в иных обстоятельствах с лихвой хватило бы на пару-тройку веков».

Среди них Матвиенко назвала в том числе отсутствие до настоящего времени внятных и в целом разделяемых мировым сообществом конкретных представлений о том, какой новый миропорядок должен прийти на смену прежнему, как он должен создаваться и регулироваться.

По ее словам, ответом на дестабилизацию и не состоявшуюся пока модернизацию прежнего миропорядка стал продолжающийся «всплеск государственных эгоизмов, открывший двери для возвращения права силы в международные отношения».

«Самонадеянность Запада и прежде всего упоение США их ролью глобального лидера не только не создали нового устойчивого и справедливого миропорядка, но вызвали дополнительные противоречия и конфликты, привели к росту напряженности, недоверия и военной опасности», – заявила спикер Совета Федерации.

Она отметила также, что попытки транснационализации внутреннего права некоторых государств множат беспорядок и хаос в мире и в длительной перспективе грозят убить саму идею права.

«Деградацию миропорядка в сторону силы мы наблюдаем последнюю четверть века. Одним из результатов этого стала транснационализация внутреннего права некоторых государств, попытки его применения за пределами национальной юрисдикции и даже откровенный экспорт внутреннего права с целью подмены или замены им права международного», – сказала Матвиенко на церемонии открытия «Примаковских чтений».

«Подобная практика множит беспорядок, хаос и произвол в международной жизни, а в длительной перспективе грозит глубоко подорвать, даже убить саму идею права», – сказала она.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что правовой нигилизм не признает границ, «допустив его в одной сфере, мы неизбежно рискуем распространением этой раковой опухоли на все остальные».