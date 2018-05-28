Суд в России заочно арестовал украинского депутата Геращенко

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Антона Геращенко – советника главы МВД Украины Арсена Авакова и депутата Верховной рады, – обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием СМИ и интернета.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочно меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Геращенко», – цитирует ТАСС представителя судебной инстанции.

В России Антон Геращенко обвиняется по статье УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет».

Напомним, уголовное дело на Геращенко СК России завел еще в октябре 2015 года, после того, как народный депутат Украины предложил представить на сайте «Миротворец» информацию о военнослужащих ВКС России, борющихся против боевиков ИГ* в Сирии.

Отметим, скандально известный сайт «Миротворец» связывают с Антоном Геращенко.