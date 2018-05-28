Звезду «Орла и решки» госпитализировали

Телеведущая, звезда передачи «Орел и решка» Регина Тодоренко попала в больницу.

«А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие два дня, под угрозой срыва... Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться», – написала Тодоренко в своем Instagram.

Ведущая также отметила, что «скоро будет в строю».

С 2018 года Тодоренко ведет музыкальный конкурс «Голос улиц» на телеканале «Пятница». Также она ведет программу «Орел и решка. Россия».