Противоборствующих болельщиков решили разделять в аэропортах

Погранслужба еще в аэропортах будет разделять потоки болельщиков противоборствующих команд на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщил руководитель департамента погранконтроля Пограничной службы ФСБ генерал-полковник Игорь Шмоткин.

«В соответствии с международной практикой проведения крупных спортивных мероприятий участники чемпионата будут оформляться отдельно от остальных пассажиров. Кроме того, планируется разделение потоков болельщиков противоборствующих команд при прохождении пограничного контроля», – передает ТАСС слова Шмоткина.

Он отметил, что необходимые изменения внесены в порядок пропуска.

«К чемпионату приобретены дополнительные технические средства, в том числе приборы для проверки документов, планируется установка более 230 пропускных модулей и около 300 мобильных стоек паспортного контроля. Сделаем все возможное для обеспечения комфортных условий при прохождении болельщиками пограничных формальностей», – заявил Шмоткин.

Он отметил также, что основные потоки болельщиков на чемпионат мира по футболу ожидаются в 13 аэропортах России.

«Исходя из анализа транспортных маршрутов, основной пассажиропоток ожидается в первую очередь в 13 воздушных пунктах пропуска, расположенных в городах-организаторах чемпионата – Москва (Шереметьево, Домодедово и Внуково), Екатеринбург (Кольцово), Сочи, Санкт-Петербург (Пулково), Казань, Самара (Курумоч), Волгоград (Гумрак), Нижний Новгород (Стригино), Саранск, Ростов-на-Дону (Платов) и Калининград (Храброво)», - сказал замглавы Погранслужбы.

Кроме того, с повышенной нагрузкой будут работать пять автомобильных пунктов пропуска в Калининградской области (Мамоново, Мамоново-2, Багратионовск, Чернышевское, Советск), три автомобильных (Ивангород, Торфяновка, Брусничное) и два железнодорожных – в Ивангороде Ленинградской области и в Санкт-Петербурге – Финляндский вокзал.

Шмоткин отметил также, что в ходе подготовки к ЧМ-2018 пограничники учли опыт проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году (когда впервые спортсмены пересекали границу в безвизовом порядке) и прошлогоднего Кубка конфедераций FIFA.

«И безусловно мы получили бесценный опыт работы в условиях резкого увеличения пассажиропотока за относительно короткий промежуток времени во время финала Лиги чемпионов, проходившего в Москве 21 мая 2008 году между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В течение восьми часов после окончания матча был осуществлен пограничный контроль 28 тыс. болельщиков, отправлявшихся из трех московских аэропортов более чем 120 чартерными рейсами», – заявил Шмоткин.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности.