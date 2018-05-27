Макрон помиловал убившую клиента проститутку

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение о помиловании 73-летней уроженки Гваделупы, приговоренной к пожизненному лишению свободы за убийство в 1988 одного из своих клиентов.

С 1997 года она отбывает наказание в больнице с особо строгим режимом содержания в Ренне, сообщает RT со ссылкой на AFP.

О помиловании женщины главу французского государства попросили адвокат и ряд депутатов.

Макрон сократил срок ее заключения до 20 лет. Теперь условия старейшей заключенной во Франции могут быть улучшены, она сможет участвовать в некоторых видах деятельности с другими заключенными и покидать больницу под надзором.

Французский лидер впервые воспользовался своим правом помилования.