Украина отказалась от ВДВ

Вступил в силу закон о переименовании высокомобильных десантных войск вооруженных сил Украины в десантно-штурмовые войска.

Закон официально вступил в силу 26 мая, он был опубликован в парламентской газете «Голос Украины», передает УНИАН.

В пояснительной записке говорится, что переименование связано негативным отношением «личного состава ВСУ и ветеранов-десантников к аббревиатуре ВДВ (высокомобильные десантные войска), которая стала ассоциироваться с российскими Воздушно-десантными войсками (ВДВ)».

Однако отношение военных не столь однозначно. В среду часть военнослужащих украинского батальона морской пехоты отказалась надеть новые береты на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал это благородным офицерским поступком и приверженностью традициям.

Напомним, в апреле Верховная рада приняла законопроект, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Береты украинских десантников вместо голубых стали темно-бордовыми – под стандарт НАТО.