Шаманов счел благородным отказ морпехов Украины надеть новые береты

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал благородным офицерским поступком и приверженностью традициям отказ украинских морпехов менять черные береты.

«Благородный офицерский поступок, сохранение традиций. К моему сожалению, мои братья по маргеловскому сословию голубые береты поменяли на краповые. А морпехи молодцы», – передает РИА «Новости» слова Шаманова.

В среду часть военнослужащих украинского батальона морской пехоты отказалась надеть новые береты на церемонии с участием президента страны Петра Порошенко.

Глава пресс-центра ВМС вооруженных сил Украины Олег Чалик назвал поступок морпехов их личной позицией.

Напомним, в апреле Верховная рада приняла законопроект, предложенный президентом Украины Петром Порошенко, о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Береты украинских десантников вместо голубых стали темно-бордовыми – под стандарт НАТО.