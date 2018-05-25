Депутат от КПРФ сбил с ног чиновника при «штурме» мэрии Ульяновска

Митинг КПРФ в Ульяновске против переименования площади Ленина перерос в штурм городской администрации. Прорыв не обошелся без инцидента: депутат Госдумы Алексей Куринный случайно толкнул чиновника мэрии Алексея Егорова. Тот ударился затылком о мраморную лестницу.

В пятницу в Ульяновске прошла акция протеста против решения городских властей вернуть центральной площади Ленина историческое название Соборная. Это решение еще 24 апреля принял и.о. мэра Ульяновска Вадим Андреев. Как сообщает региональный портал Ulgrad.Ru, участники акции подогнали с утра на площадь автокраны «Ульяновец». На них установили растяжки с лозунгами против губернатора области Сергея Морозова. Четверо противников переименования приковали себя цепями к автокранам. Они грозили оставаться в таком состоянии, пока площадь не переименуют обратно.

Около полудня к протестующим прибыл «десант» депутатов Госдумы от КПРФ: депутат от Ульяновской области Алексей Куринный, а также Валентин Шурчанов, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков. Напомним, в начале недели прокуратура Ульяновской области приняла к рассмотрению заявление губернатора области – провести проверку того, что депутат Куринный разместил в соцсетях «фотожабу» с Морозовым в образе Гитлера.

Приковавшихся к автокранам удалось снять лишь около четырех часов пополудни, при помощи спасателей и полиции. Сам митинг завершился к часу дня, после чего колонна активистов КПРФ и сочувствующих двинулась к горадминистрации. Дверь в здание оказалось закрытой, колонна направилась к служебному входу. Внутрь прошел Алексей Куринный и около десяти человек, остальные остались у входа, сообщает Ulgrad.Ru.

Как передал портал 73online.ru, «Алексей Куринный прорвался в мэрию, сметая всё на своем пути, в том числе и сотрудников городской администрации». На пути депутата Госдумы оказался начальник контрольно-ревизионного управления городской администрации Алексей Егоров. Сообщается, что взбегавший по лестнице Куринный толкнул Егорова. Тот плашмя упал на спину и ударился затылком о мраморную лестницу.

«Он закричал закричал от боли: «А, ...., головой ударился!». Депутат немного помялся и пошел дальше «штурмовать» кабинеты чиновников», – передавал корреспондент портала «Рупор73». Коллеги чиновника вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели Егорова и приняли решение о госпитализации.

Противостояние противников переименования и ульяновских властей продолжается. Пока известно, что руководство города не намерено отменять решение о возвращении площади Ленина имени Соборной. Также в планах городской администрации восстановить на центральной площади Свято-Троицкий собор, который был снесен в 1930-е годы.

Впрочем, площадь Ленина в Ульяновске все-таки останется. В пятницу вышло постановления и.о. главы Ульяновска Вадима Андреева: «площадью Ленина» отныне будет именоваться площадь 100-летия со дня рождения Ленина, расположенная у берега Волги.