Опубликовано видео падения 380-килограммового стекла с 47-го этажа в Москве

В Сети появилось видео, снятое на крыше ЖК «Велл Хаус» на Ленинском проспекте в Москве, на кадрах ролика показано падение с высоты 47-го этажа стеклопакета весом почти 400 килограммов.

«Производили подъем краном, установленным на крыше. Допустимая нагрузка крана 500 килограммов, вес стекла 380 килограммов, плюс 45-килограммовая присоска. С нашей стороны ошибок не было допущено, кран дополнительно усилили грузами, проверили и долили масло в редуктор, при осмотре троса повреждений не было. Стальной проволочный трос оборвался и причинил много разрушений», – говорится в описании видео, размещенного на YouTube-канале Pro-alpinist.ru.

На кадрах видео сорвавшийся стеклопакет пролетел несколько метров, после чего врезался в стену дома и разбился на мелкие части.

Автор ролика отмечает, что никто не пострадал. Рабочие проводят восстановление разрушенного фасада здания.