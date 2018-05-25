В Москве объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности в связи с погодой объявлен на субботу, 26 мая, в Москве и Подмосковье – в связи с вероятностью возникновения пожаров, сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится на сайте ведомства.

Как отмечают синоптики, на территории московского региона ожидается высокая пожароопасность.

В субботу в российской столице ожидается сухая и теплая погода. Днем температура воздуха будет 18-20 градусов тепла и слабый ветер.