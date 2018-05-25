Ведущие транспортные компании создали ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»

Лидеры транспортной отрасли России подписали соглашение о создании ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ); в церемонии подписания на полях ПМЭФ участвовали «РЖД», «Автодор», «Аэрофлот – российские авиалинии», «РТ-Инвест Транспортные Системы», «ЗащитаИнфоТранс», «Глосав» и «Деловые линии», а также министр транспорта Евгений Дитрих.

ЦТЛ станет центром компетенций по направлению «Цифровой транспорт и логистика», представленной Минтрансом в рамках программы «Цифровая экономика». Заявка ведомства уже получила одобрение Совета по цифровой трансформации при АНО «Цифровая экономика», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одной из главных задач ЦТЛ является создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России на основе отечественных решений и программного обеспечения.

«Использование созданных ИТ-систем лидеров отрасли и объединение их на основе цифровой платформы транспортного комплекса обеспечит быстрое развитие цифровизации в сферах транспорта и логистики», – заявил министр транспорта.

По его словам, платформенные решения позволят предоставить новые уникальные сервисы для пользователей транспорта, повышающие его безопасность, удобство и доступность. «Это огромная работа, требующая совершенствования системы правового и технического регулирования, создания сквозных технологий и обеспечения информационной безопасности. Мы поддерживаем инициативу бизнеса по созданию такой ассоциации», – сказал Дитрих.

Гендиректор «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков в свою очередь заявил, что разрозненные системы теряют свою актуальность, наступило время экосистем и объединенных платформенных решений. По его словам, сейчас отрасль обладает достаточно развитой инфраструктурой, на основе которой необходимо формировать единую цифровую платформу.

«Основной задачей такой платформы должно стать существенное снижение издержек на уровне бизнеса и оптимизация госрегулирования процесса перевозок. На основе накопленных «больших данных» необходимо создавать единое доверенное пространство, обеспечивающее создание безбарьерных транспортных коридоров, полноценного электронного документооборота и доступа пользователей ко всем сервисам на принципах «единого окна», – пояснил Замков.

По мнению директора по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгения Чаркина, создание новых и использование существующих наработок сможет обеспечить взрывной рост цифровизации транспортного комплекса России.

«Мы запустили электронную торговую площадку грузовых перевозок. Запустим интеграцию с автомобильным комплексом, тем самым предоставляя услуги мультимодальности. Дальше мы запустим дополнительные услуги – это терминально-складские комплексы, финансовые услуги и страхование. И здесь принципиально то, что мы внедряем, должно стать частью и основой транспортной-логистической платформы России в целом. Важно, что мы будем интегрированы в существующие и уже построенные инфраструктуры «Платона» и ГЛОНАСС», – добавил Евгений Чаркин.

Заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «ЗащитаИнфоТранс» Виктор Парахин пояснил, что на транспорте уже идет активная работа по созданию целой экосистемы цифровых платформ, которая поможет реализовать транзитный потенциал нашей страны и откроет новые возможности для роста отрасли и экономики в целом.