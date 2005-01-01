Сечин отреагировал на увольнение критиковавшего Роснефть аналитика Сбербанка

Глава Роснефти Игорь Сечин прокомментировал ситуацию с увольнением аналитика Sberbank CIB, критиковавшего возглавляемую им компанию.

«Мне все равно», – сказал Сечин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка – уволил своего аналитика по нефтегазовому сектору Алекса Фэка, подготовившего резонансные отчеты по Роснефти и Сбербанку. Позже компанию покинул и руководитель аналитического подразделения «Сбербанк КИБ» Александр Кудрин.

Глава Сбербанка Герман Греф подчеркивал, что отчет Sberbank CIB был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм. По словам Грефа, выводы автора документа основывались на непроверенных, неподтвержденных данных, рынок был дезинформирован.

В четверг сообщалось, что Греф лично связался с бизнесменом Геннадием Тимченко, чтобы извиниться за отчет, выпущенный аналитиками Sberbank CIB.