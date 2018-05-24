Рубль в начале дня снизился к доллару и евро

Курс доллара утром в четверг, 24 мая, повышался на 9 копеек – до 61,42 рубля, евро рос на 27 копеек – до 71,97 рубля.

Нефть Brent с утра снижалась на 0,3%, до 79,53 доллара, передает РИА «Новости».