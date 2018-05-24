Рубль в начале дня снизился к доллару и евро

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24 мая, четверг | Последнее обновление — 11:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Силуанов отказался менять налоги
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Появился шанс привлечь Навального за государственную измену
Перед встречей с Путиным Макрона предупредили о крупной ошибке
В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»
Вслед за русскими и евреями фашизм на Украине взялся за цыган
Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства
400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации
Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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Для чего Антон Красовский ввязался в предвыборный марафон
Андрей Бабицкий, журналист
У меня есть парадоксальное предположение, почему вообще люди, обреченные на сокрушительное поражение на любых выборах, все же выходят на тропу войны, игнорируя то, как безотрадно выглядит их положение после подведения итогов. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
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Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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© 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
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На главную страницу •
Читайте нас на Facebook