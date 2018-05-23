Иностранные компании испугались закона об ответственности за соблюдение санкций

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций вызывает беспокойство у иностранных компаний, которые работают в Калужской области, сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов.

Артамонов заявил, что разделяет их беспокойство, передает ТАСС.

«Из этой части закона надо обязательно убрать иностранные компании», – сказал он.

Губернатор Калужской области пояснил, что «это транснациональные корпорации, и это не их прихоть».

«А мы им как бы говорим: «Ребята, извините, но вы должны отсюда уйти», – сказал глава региона.

Артамонов прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Петербургском международном экономическом форуме.