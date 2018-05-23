ОСК вынудили продать финскую верфь

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ОСК в скором времени продаст часть акцией финской верфи Arctech, чтобы выйти из «порочного круга санкций».

«Нам нужно пойти на удовлетворение требований наших финских коллег, и мы в ближайшее время закроем сделку по выходу из капитала верфи Arctech на 55%. При этом на 45% мы останемся совладельцами верфи, что позволит продолжать работу и выйти из порочного круга санкций, который нам мешает», – цитирует «Фонтанка» Рахманова.

По его словам, сделка станет безденежной, так как состоится обмен акциями с хорватской группой компаний. Операцию проведут в ближайшие несколько недель.

Ранее в ОСК задумались о продаже актива судоверфи из-за санкций, так как корпорация не может проводить операции с иностранными банками.

Arctech Helsinki Shipyard является дочерним предприятием ОСК. В октябре 2010 года компания начала действовать как совместное предприятие ОСК и корейской STX Finland, с декабря 2014-го российской стороне принадлежит 100% акций верфи. Ее специализация - строительство судов ледового класса.

На судоверфи, в частности, был построен ледокол «Мурманск».