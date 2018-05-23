Лувр отказался отправлять Мону Лизу в Россию

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) не смог договориться с Лувром о показе в Москве картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза», сообщила директор музея Марина Лошак в эфире телеканала «Россия 24».

«Французская сторона не готова. Эмоциональное высказывание о том, что она должна путешествовать, – у него нет продолжения. Насколько понимаю позицию руководства Лувра, директора Лувра, он не совсем готов к этим перемещениям по объективным обстоятельствам, связанным с этой вещью», – цитирует Лошак ТАСС.

Ранее глава минкультуры Франции Франсуаз Ниссен сообщила, что Мона Лиза может покинуть парижский Лувр для показа в других музеях мира.

В сентябре 2017 года сообщалось, что нарисованный углем портрет обнаженной женщины, хранившийся в коллекции в музее Конде во дворце Шантийи во Франции более 150 лет, мог быть эскизом для Моны Лизы.