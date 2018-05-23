Журналистка во время эфира остановила на скаку коня

В Сети появилось видео, на котором журналистка британского канала Sky Sports Хейли Мур остановила скачущего коня и продолжила работу.

Когда Мур готовила репортаж о скачках в Чепстоу, одна из лошадей понеслась прямо на нее, сбросив наездника. Журналистка не растерялась и схватила животное за поводья, передает РИА «Новости».

Лошадь ударила женщину в лицо, от чего журналистка упала под копыта, но при этом сумела остановить животное. Уже через несколько минут Хейли Мур отправилась на интервью с победителем заезда.

По информации британских СМИ, Мур с детства знает, как обращаться с лошадьми, поскольку отец телекорреспондента является заслуженным тренером по конному спорту, а братья – жокеями.