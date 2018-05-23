Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с Дарьей Стариковой, скончавшейся от онкозаболевания.

Президент Владимир Путин знает о смерти девушки из Апатит, которая ранее обращалась к нему во время Прямой линии.

«Да, президенту доложено», – заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что Дарья Старикова скончалась в Москве накануне ночью в НИИ онкологии им. Герцена.

В июне прошлого года Старикова рассказала президенту России о проблемах медицины в Апатитах. Женщина сказала, что ей поздно был диагностирован рак в четвертой стадии, до этого долго лечили от остеохондроза.

После смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатит расследование уголовного дела «о халатности» будет продолжено, сообщили, между тем, в СУ СК по Мурманской области.