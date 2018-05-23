Лауреат «Пулитцера» и «Букера» Филип Рот скончался в США

Писатель Филип Рот скончался в США в возрасте 85 лет, сообщают СМИ.

New York Times сообщает, что писатель умер от сердечной недостаточности, передает RT.

Филип Рот родился в 1933 году в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Его родители были иммигрантами из Галиции, передает ТАСС.

Наиболее известными произведениями Рота стали «Американская пастораль» и «Людское клеймо».

Он был удостоен целого ряда престижных наград, включая Международную Букеровскую премию, Пулитцеровскую премию, премию Франца Кафки.