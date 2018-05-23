Брянскую чиновницу заподозрили в многомиллионных махинациях с землей

В Брянске возбуждено уголовное дело против начальника управления имущественных и земельных отношений мэрии Веры Гуленковой. Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи предполагают, три года назад чиновница продала по заниженной стоимости земельный участок площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Участок был оценен в сумму около 1 млн рублей, более чем в шесть раз ниже его кадастровой стоимости, сообщает региональный портал «Нашбрянск».

Причиненный городу ущерб превысил, таким образом, 6 миллионов рублей, предполагает следствие.

«Выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в Следственном комитете по Брянской области.

В середине мая к трем годам колонии общего режима был приговорен бывший замглавы администрации Брянска Александр Зубов, который погорел на взятке в 60 тысяч рублей.

Следствие установило, что он дважды получал взятки по 30 тысяч рублей от предпринимателя. Взятки передавались в служебном кабинете и на парковке продуктового гипермаркета.