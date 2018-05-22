Мэрия Новосибирска призвала расценивать выступление Локтя как шутку

В мэрии Новосибирска прокомментировали эмоциональное выступление градоначальника Анатолия Локтя как шутку, добавив, что он был трезв.

«Мэр во время выступления был трезв на 100%. Даже на праздниках он практически никогда не пьет. Анатолий Евгеньевич всегда был ярким оратором, обладает прекрасным чувством юмора. К этому выступлению нужно относиться только как к шутке», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря мэра Артема Роговского.

Напомним, выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на вручении «Народной премии» популярного городского интернет-портала «НГС» в минувший понедельник вызвало шквал обсуждений в соцсетях.

Ранее сообщалось, что публичное выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который сравнил интернет-портал «НГС» с кокаином, взорвало интернет.

«НГС – это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь, и я думаю – как я люблю НГС», –сообщил Анатолий Локоть.