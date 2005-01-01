Мэр Новосибирска взорвал интернет словами о кокаине

Публичное выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который сравнил интернет-портал «НГС» с кокаином, взорвало интернет.

Выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя на церемонии награждения победителей «Народной премии НГС» разлетелось по соцсетям после того, как градоначальник сравнил Новосибирский городской сайт с кокаином, сообщает REGNUM.

«НГС – это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни. Когда я читаю комментарии про себя, у меня выделяются литры адреналина, у меня закипает кровь, и я думаю – как я люблю НГС», –сообщил Анатолий Локоть.

В Сети на подобные слова отреагировали мемами:

Мэр Новосибирска Локоть пустился во все тяжкие. На сцене градоначальник был в таком состоянии, что сразу попал на карандаш к сотрудникам управления МВД по контролю за оборотом наркотиков. pic.twitter.com/UsiK3Xt0ck — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 22 мая 2018 г.

Тут у нас с вами целый мэр Новосибирска спалился – прямо со сцены Оперного театра – в неестественно приподнятом состоянии пропагандирует наркотические средства. А также обещает собирать деньги в метро вместе с местным подземным... https://t.co/0rH3Pt7rpm — максим кононенко (@kononenkome) 22 мая 2018 г.

Поразительно, как в этом мире все взаимосвязано. Ройзман сейчас, освободившись от забот по хозяйству, возрождает «Город без наркотиков», а в качестве промоушн-пациента к нему на реабилитацию заезжает мэр Новосибирска Локоть. Как градоначальник к градоначальнику. Красота же! pic.twitter.com/HMnB1vvEd2 — Александр Коц (@sashakots) 22 мая 2018 г.

После критики эмоционального выступления Локтя сайт «Новосибирские новости» попытался направить обсуждения в позитивное русло, опубликовав видео выступление мэра со следующей припиской:

«Зрители посчитали это выступление лучшим за вечер, отметив, что такой яркой речи могут позавидовать звездные стендаперы», – написали авторы сайта, отметив, что «комментарии к видео в большинстве своем имели позитивный настрой».

Локтя считают одним из главных кандидатов на пост губернатора Новосибирской области, выборы пройдут в сентябре. Поведение мэра на мероприятии некоторые рассматривали исключительно в рамках предвыборной кампании.