В Москве-реке нашли отсеченные фрагменты человеческого тела

В Москве-реке обнаружены фрагменты человеческого тела с признаками насильственного отсечения, заведено уголовное дело об убийстве, сообщила старший помощник главы столичного СУ СК Юлия Иванова.

Отмечается, что находка обнаружена на северо-западе столицы между вторым и третьим деревянными пирсами в Москве-реке, передает РИА «Новости».

В настоящее время следствие проводит мероприятия по установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных к совершению преступления лиц.

Кроме этого устанавливаются личность погибшего.

Напомним, в августе 2017 года на берегу Москвы-реки были обнаружены десять полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тел мужчины и женщины.