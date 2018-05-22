Иностранные журналисты прибыли в КНДР освещать закрытие ядерного полигона

Самолет с иностранными журналистами, которые будут наблюдать за закрытием ядерного полигона, прибыл в КНДР.

Рейс приземлился в аэропорту Кальма, что недалеко от города Вонсан, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в посадочных талонах в качестве пункта назначения был указан Пхеньян.

В полете репортеры заполнили таможенные декларации; в частности, в них требовалось указать сумму ввозимой иностранной валюты.

Представители СМИ прибудут на ядерный полигон в среду утром, если позволят погодные условия.

Напомним, на закрытии ядерного полигона в КНДР должны были присутствовать журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи, однако Пхеньян отказался аккредитовать южнокорейские СМИ.

Также появились сообщения, что КНДР могла сымитировать ликвидацию ядерного полигона, о начале которой сообщалось 15 мая.

Между тем, по некоторым данным, большую часть полигона Пхунгери уже нельзя использовать для проведения ядерных испытаний.