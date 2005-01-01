Вьетнам возмутился учениями Китая в Южно-Китайском море

Вьетнам выразил протест Китаю в связи с проведением им учений, во время которых бомбардировщики ВВС КНР совершили посадку на островах в Южно-Китайском море, говорится в распространенном во вторник заявлении директора департамента информации и печати вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

«Подобные учения с посадкой боевых самолетов на островах Хоангша (Парасельские - прим. ВЗГЛЯД) являются серьезным нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями. Такие шаги Китая ставят под угрозу поддержание мира, стабильности и сотрудничества в Восточном море (так во Вьетнаме называют ЮКМ), способствуют усилению напряженности и приводят к дестабилизации в регионе», – передает ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Вьетнам требует от Китая прекратить подобные действия, уважать суверенитет Вьетнама над архипелагом Хоангша, строго соблюдать заключенное Ханоем и Пекином соглашение об основных руководящих принципах решения проблем на море и положения декларации о правилах поведения сторон в Восточном море.

Выступление вьетнамского дипломата стало ответом на публикации китайских СМИ об учениях с участием бомбардировщиков H-6KS ВВС, в ходе которых несколько самолетов приземлились на одном из спорных островов.

Напомним, 30 марта военные эксперты прокомментировали демонстрацию КНР военной мощи в Южно-Китайском море, где проходят учения как минимум с 40 надводными кораблями и подлодками во главе с авианосцем «Ляонин».