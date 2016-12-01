Обама нашел работу в кино

Экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель заключили многолетнее соглашение с американской стриминговой кинокомпанией Netflix.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию, Барак и Мишель Обама «заключили многолетнее соглашение с тем, чтобы производить фильмы и сериалы для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты».

Отмечается также, что супруги создали компанию Higher Ground Productions, специализирующуюся на создании контента, пишет The New York Times.

«Наша цель и надежда – помочь взрастить и направить талантливые, вдохновляющие, творческие голоса, укрепляющие взаимопонимание между народами, и дать им поделиться своими историями со всем миром», – заявил Барак Обамы.

По словам руководителя Netflix по контенту Теда Сарандоса, он «необычайно горд», что Барак и Мишель Обама сделали его компанию «приютом для своих мощных способностей рассказчиков».

Напомним, в марте экс-помощница Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс вошла в совет директоров Netflix.

В 2016 году появлялась информация о том, что Барак Обама после завершения срока президентских полномочий может поступить на работу в Netflix или на комедийный сайт.