Мусоровозам разрешили въезжать на подмосковные свалки только с электронными талонами

Доступ на мусорные полигоны и объекты сортировки Подмосковья с понедельника разрешен для мусоровозов только при наличии электронных талонов.

«С понедельника, 21 мая заезд на полигоны ТКО и сортировочные пункты Московской области возможен только по электронным талонам», – сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В Минэкологии региона отметили, что система «Электронный талон» создана с целью объективного учета количества отходов, поступающих на объекты размещения и для воспрепятствования нелегальному завозу мусора.

Для заезда на полигон необходимо зарегистрироваться в системе «Электронный талон» по ссылке: , заполнить регистрационную форму, в которой следует указать наименование компании-перевозчика, ИНН и контактные данные представителя компании. «В системе регистрируются договоры с лицами, образующими отходы, с сортировочными центрами и полигонами, а также транспортные средства. Только после подтверждения данных можно будет сформировать уникальный электронный талон, который дает право на однократный заезд на полигон», – добавили в пресс-службе.

Ранее Минэкологии для более эффективной работы по пресечению незаконного завоза мусора обратилось в управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с просьбой о содействии в организации контроля за перемещением отходов.