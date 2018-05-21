Сидевший с Путиным в «КамАЗе» рабочий рассказал о поездке по Крымскому мосту

Президент Владимир Путин за рулем «КамАза» первым проехал по Крымскому мосту, в кабине рядом с ним сидел рабочий, участник строительства уникального сооружения, связавшего полуостров с большой землей.

«Владимир Владимирович прекрасно водит. Мы ехали, не думая за машину. Для него это не какой-то космолет, а это обычная машина», – рассказал рабочий телеканалу «НТВ».

Помимо рабочего в рабине «КамАЗа» рядом с Путиным сидел начальник строительства Крымского моста и руководитель «СГМ-Мост» (дочка генподрядчика «Стройгазмонтаж») Александр Островский.

Напомним, во вторник, 15 мая президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

В воскресенье на Крымском мосту был установлен новый рекорд дорожного трафика: по автотрассе проехали более 23,1 тыс. машин в обе стороны.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.