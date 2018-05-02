Макрон назвал жену премьера Австралии «вкусной»

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил журналистов в ходе пресс-конференции в Сиднее, назвав жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла Люси «вкусной» (delicious).

«Я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену за теплый прием», – заявил Макрон, пишет Associated Press.

Слова французского президента вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях и австралийской прессе.

«Макрон только что сказал, что хочет поблагодарить Малкольма Тернбулла и его «вкусную жену». Вы можете вытащить человека из Франции, но … », – прокомментировала слова Макрона одна из журналистов.

Некоторые участники дискуссии в Twitter отметили, что французский президент, вероятно, неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского и некорректно перевел французское слово delicieux, которое имеет, в том числе, значение «очаровательная».

Впрочем, некоторые восприняли слова президента Франции как шутку, поскольку до этого Тернбулл упомянул о предстоящем обеде Макрона с членами французского сообщества Сиднея и отпустил комментарий о французской гастрономии и вине.