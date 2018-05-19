Бомбардировщики США облетели Корейский полуостров стороной

США, Южная Корея и Япония договорились изменить полет двух стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Boeing B-52, чтобы маршруты не пролегали над Корейским полуостровом, сообщил источник в Пентагоне.

Самолеты поднялись с острова Гуам в Тихом океане, а затем вернулись туда же. При этом бомбардировщики двигались к югу и юго-востоку от Корейского полуострова, избегая воздушного пространства Южной Кореи.

По словам источника, представляется неясным, стало ли это решение ответом на последние заявления КНДР, передает РИА «Новости».

Полет B-52 не являлся частью военных учений.

Военное ведомство США не стало комментировать данную информацию.