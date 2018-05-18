Гейтс поведал о просьбах Трампа рассказать о разнице между ВИЧ и вирусом папилломы

Президент США Дональд Трамп дважды просил основателя Microsoft Билла Гейтса объяснить ему разницу между вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и вирусом папилломы человека (ВПЧ), сообщил телеканал MSNBC, у которого оказалась запись выступления Гейтса перед сотрудниками его благотворительного фонда.

На видеозаписи Билл Гейтс, отвечая на вопросы сотрудников фонда, говорит, что впервые встретился с Донаьдом Трампом в декабре 2016 года в Trump Tower, а второй раз – в марте 2017 года в Белом доме, передает телеканал «Дождь».

«На обоих встречах Трамп спрашивал меня, приводит ли вакцинация к негативным последствиям, потому что он думал о создании комиссии, которая бы исследовала побочные эффекты вакцин. Кто-то, я думаю, это был Роберт Кеннеди-младший, сказал ему, что вакцины приводили к плохим последствиям. Я сказал, что нет, не стоит делать этого. Оба раза он хотел знать, есть ли разница между ВИЧ и ВПЧ. Я был в состоянии объяснить, что их редко путают», – рассказал Гейтс, после чего все начали смеяться.

Exclusive footage obtained by All In... Bill Gates dishes on his meetings with Donald Trump. More tonight at 8PM ET. #inners pic.twitter.com/Zoehj1WTfk — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) 17 мая 2018 г.

ВИЧ поражает иммунную систему и может привести к Синдрому приобретенного иммунного дефицита (СПИД), однако при ранней диагностике этого удается избежать. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространенной вирусной инфекцией половых путей.