Курс рубля вырос после объявления Медведевым кандидатов в правительство

В пятницу рубль укрепился к доллару и евро на 0,1-0,2% после объявления предложений премьера Дмитрия Медведева по новому составу правительства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Ранее в пятницу сообщалось, что официальный курс евро и доллара на выходные и понедельник вырос.

Премьер-министр Дмитрий Медведев озвучил кандидатуры на пост министров правительства. Он предложил президенту Владимиру Путину назначить Владимира Колокольцева главой МВД, Владимира Мединского – министром культуры, Павла Колобкова – министром спорта. Также было предложено назначить Ольгу Васильеву министром просвещения, главой Министерства науки и высшего просвещения – Михаила Котюкова.