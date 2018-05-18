Сайт РЖД перестал продавать билеты

На официальном сайте «Российских железных дорог» произошел сбой, из-за которого невозможно купить электронный билет.

Россияне не могут купить билеты на поезда через сайт «Российских железных дорог». Билеты предлагаются, но на этапе оформления появляется сообщение «Не удалось выполнить запрос».

«На данный момент на сайте ведутся технические работы, с чем связаны перебои на сайте, не известно. Пассажиры могут подождать, или приобрести билеты в кассах РЖД», – сообщил газете ВЗГЛЯД оператор горячей линии организации.