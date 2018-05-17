Прежнему руководству «Росгосстраха» выплатили огромные бонусы

Общая сумма бонусов, выплаченных прежнему руководству группы «Росгосстраха» в 2017 году, превысила 740 млн рублей, сообщил знакомый с ситуацией в компании источник.

Из отчетности группы следует, что в 2017 году вознаграждение топ-менджменту компаний группы «Росгосстрах» выросло более чем в три раза – до 370 млн рублей. В компании пояснили, что значительная часть бонусов – это контрактные выплаты предыдущему менеджменту, передает ТАСС.

Еще примерно такая же сумма бонусов, как отметил собеседник агентства, не была отражена в МСФО и проведена через общий фонд оплаты труда дочерних компаний.

По словам исочника, эти выплаты получили семь человек, не полностью совпадающие со списком ключевого управленческого персонала.

Напомним, 19 апреля Лефортовский суд Москвы вынес решение об аресте бывшего вице-президента группы «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о растрате.