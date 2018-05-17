Анонсирована встреча Путина с главой «Ростеха» Чемезовым

Президент Владимир Путин в четверг на встрече с главой госкорпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым заслушает отчет о работе компании, а также на совещании по ОПК обсудит эффективность расходования средств, выделяемых Минобороны.

«Сегодня во второй половине дня традиционный ежегодный отчет о работе госкорпорации «Ростех» президенту представит Сергей Чемезов. Он как раз тут в Сочи участвует в серии военных совещаний и заодно выполнит эту необходимую процедуру – процедуру ежегодного представления президенту доклада о работе корпорации», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он добавил, что чуть ранее в этот же день глава государства займется проблематикой ВПК.



«Продолжится обсуждение гособоронзаказа – насколько эффективно тратятся бюджетные средства, которые выделяются Минобороны, и насколько эффективно приобретается и насколько качественная техника», – уточнил он.