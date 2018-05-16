Анонсирована встреча Путина с президентом Болгарии

Президент Владимир Путин 22 мая встретится с главой Болгарии Руменом Радевым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У нас там (в графике на следующую неделю) и индийский премьер-министр, и болгарский президент», – передает ТАСС ответ Пескована вопрос журналистов о программе главы российского государства на 21-22 мая.

Песков уточнил, что болгарский лидер приедет в Сочи.



Он рассказал также, что в среду Путин проведет международный телефонный разговор.



«И потом, во второй половине дня будет международный телефонный разговор. Пока не буду забегать вперед, мы о нем соответствующим образом сообщим», – заявил Песков.