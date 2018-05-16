Названо число жертв затонувшего вездехода в Коми

В Коми провалился под лед вездеход; семь человек погибли, сообщили в экстренных службах.

Всего в вездеходе ехали девять человек, двум из них удалось спастись, передает ТАСС.

Отмечается, что вездеход не полностью ушел под воду: кабина остается на поверхности, а десантный отсек – под водой, передает РИА «Новости».

ЧП произошло на болотистой местности примерно в 30 километрах от Печоры. В данный момент на месте ЧП работают 34 человека, в том числе следователи и криминалисты, и шесть единиц техники.

Также по распоряжению главы республики Коми Сергея Гапликова на место происшествия был направлен вертолет с группой спасателей.