Зрители ушли с середины премьеры «тошнотворного» фильма Ларса фон Триера

Более ста человек не смогли досмотреть до конца новую киноленту Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» на премьерном показе в Канне.

В Twitter зрители, попавшие на сеанс, описали фильм как «тошнотворный», «мучительный», «жалкий», отметив, что его вообще «не нужно было снимать», передает РИА «Новости».

Так, например, пользовательница Чарли Анджела написала сразу после выхода из кинозала, что не смогла смотреть на то, «как в детей стреляют и убивают их – это не искусство, не развлечение».

Обозреватель Variety Рамин Сетудех отметил, что «Дом, который построил Джек» – худший фильм года и один из самых неприятных в его жизни опытов, связанных с просмотром кино.

«Никогда ничего подобного не видел на фестивалях. Более 100 человек вышли c фильма (...), который показывает, как женщинам и детям наносят увечья. «Это отвратительно», сказала одна женщина, покидая зал», – написал он.

При этом оставшиеся до конца встретили режиссера овацией.

«Как сказал кто-то, сидящий рядом: «Они готовы хлопать чему угодно», – добавил обозреватель.

«Дом, который построил Джек» – фильм о серийном убийце, который оформляет каждое свое преступление как произведение искусства. Главную роль исполнил актер Мэтт Диллон, известный по фильму «Столкновение».

Напомним, в мае 2011 года на пресс-конференции, посвященной фильму «Меланхолия», фон Триер предложил всем, кому этого хочется, считать его нацистом и заявил, что по-человечески понимает Гитлера, за что позднее был вынужден неоднократно и многословно извиняться. Дирекция фестиваля объявила его персоной нон-грата. Позже он заявил, что больше никогда не будет давать пресс-конференций. В отношении режиссера было заведено дело по подозрению в совершении акта, оправдывающего военные преступления. Но в декабре 2011 года дело было закрыто, так как злого умысла в его словах обнаружено не было.