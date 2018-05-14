СК предложил радикально облегчить меру пресечения Малобродскому

Следствие приняло решение изменить меру пресечения экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания в СИЗО на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении», – заявила Петренко, слова которой приводятся на сайте СК.

Отмечается, что соответствующее решение «принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования».

Также Петренко отметила, что в настоящее время продолжается ознакомление с материалами уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центре» Алексея Малобродского и других «обвиняемых в хищении бюджетных денежных средств при реализации проекта «Платформа».

Ранее сообщалось, что СК настаивает на переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест, учитывая состояние его здоровья. До этого Басманный суд Москвы разрешил госпитализировать Малобродского, которому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его под домашний арест.