Петербургские казаки вновь пострадали из-за тамплиеров

Александро-Невская лавра предложила перенести казачий круг из-за атамана Юрия Бугаева, который перешел на сторону тамплиеров. Кроме того, казаки подозревают его в мошенничестве.

Петербургские казаки переносят казачий круг из Александро-Невской лавры, где намерены выбрать нового атамана вместо ушедшего ранее к тамплиерам руководителя Юрия Бугаева.

«На казачий круг, который проходит раз в три года, нам и губернатор присылает приветственное слово, и митрополит. Теперь мы узнали, что он (формально действующий атаман Юрий Бугаев) пришел и устроил скандал в Александро-Невской лавре», – цитирует «Интерфакс» наказного отдельного казачьего общества «Казачья стража» Виталия Царькова.

По его словам, священнослужители посоветовали казакам провести круг в нейтральном месте. Пока казаки выбирают место, и не хотят его афишировать.

Царьков уточнил, что Бугаев потерял доверие большинства казаков, но по документам все еще является атаманом и возглавляет их юридическое лицо. Выборы атамана прошли 30 мая 2015 года.

Наказной отдельного казачьего общества «Казачья стража» отмечает, что Бугаев не дает переоформить организацию, боится выборов на казачьем круге 20 мая, поэтому всячески затягивает процесс.

«Мы выбираем атамана, предоставляем протокол заседания в Минюст и все перерегистрируем в налоговой службе и Минюсте. Он хочет это искусственно отложить, выбирая разные предлоги. Например, о том, что знамя украли, и без него нельзя проводить круг», – сообщает мужчина.

Кроме того, атаман Бугаев должен членам организации более 400 тыс. рублей, они подозревают его в мошенничестве.

Ранее тамплиеры опровергли свою причастность к ограблению штаба петербургского казачьего общества «Казачья стража».

Напомним, петербургские казаки заявили, что к ограблению их штаба причастен бывший атаман, вступивший в орден тамплиеров. Казаки сетовали, что из их штаба пропали шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал.