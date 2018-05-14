Ученые решили воссоздать минимозг неандертальца

Ведущие мировые палеогенетики в ближайшие месяцы создадут миниатюрные подобия мозга неандертальцев, используя стволовые клетки с частично «неандертальской» ДНК, пишет Guardian.

«Мы планируем проверить, существуют ли некие фундаментальные различия в том, как работают нейроны неандертальцев и людей. Если они существуют, то мы сможем раскрыть корни тех уникальных черт Homo sapiens, которые помогли нашим предкам победить», – передает РИА «Новости» слова Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии в Лейпциге.

Отмечается, что проведенные Сванте Паабо и его командой в 2009 году «воскрешение» и расшифровка генома неандертальцев показали, что эти древние люди оставили в нашей ДНК примерно 2-4% своих генов, часть которых, как выяснилось в ходе исследований, помогли кроманьонцам приспособиться к жизни на севере, подарив им сильный иммунитет.

Впоследствии исследователи расшифровали другие образцы неандертальской ДНК, в результате выяснилось, что размеры популяции Homo neanderthalensis были крайне небольшими. Это заставило многих антропологов считать, что «аборигены» Европы могли вымереть из-за вырождения и потери способности приспосабливаться к новым условиям среды, а не из-за конфликтов с кроманьонцами, как считалось ранее.

В ходе нескольких исследования ученые выдвинули гипотезу, что неандертальцы умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты. Это заставляет многих ученых сомневаться в том, что первые аборигены Европы вымерли из-за менее развитого интеллекта.

Сванте Паабо и другие палеогенетики планируют проверить, так ли это, создав первые в мире аналоги мозга неандертальцев размером в несколько сантиметров. Эти органоиды будут выращены из стволовых клеток человека, в чей геном будут вставлены отвечающие за развитие нервной системы гены неандертальцев.

По словам Паабо, недавно его лаборатория начала проводить подобные опыты, используя зародыши лягушек и мышей, в чьи геномы вставили гены, связанные со структурой черепа и рецепторами боли.

Выращивание миниатюрных копий мозга займет около девяти месяцев, а пересадка «неандертальской» ДНК приведет, по расчетам исследователей, к гораздо более серьезным и сложным изменениям в работе нервных клеток и в том, как они формируют связи друг с другом.

«Наша мечта – найти намеки на то, что человеческие клетки могут формировать более длинные или более «ветвистые» сети синапсов. В таком случае мы сможем точно сказать, что нам удалось найти причину того, почему наш мозг работает совершенно иначе», – отметил Паабо.

Напомним, ранее ученые из института молекулярной бионауки и Квинслендского института мозга нашли подтверждения продолжающейся эволюции человека.