Американский мэр пожалел о своих словах о спикере сената Польши

Мэр американского Джерси-Сити Стивен Фалоп заявил, что сожалеет о своих словах в адрес спикера Сената Польши Станислава Карчевского, которого он обвинил в национализме из-за спора вокруг планов переноса памятника жертвам катынской трагедии, передают местные СМИ.

«Если мои комментарии в Twitter создали впечатление, что я не уважаю сенатора Карчевского, то мне очень жаль», – передает ТАСС со ссылкой на РМФ ФМ слова Фалопа, добавившего, что ему удастся в конце июня встретится с польским парламентарием во время планируемого визита в Польшу.

Скандал начался в начале мая, когда Фалоп заявил желании разбить парк на месте польского мемориала жертвам катынской трагедии. Это вызвало волну негодования проживающих в США поляков и властей страны.

Карчевский тогда заявил, что «это действительно скандальная ситуация».

В ответ на эти слова Фалоп написал в Twitter: «Факты таковы, что этот известный антисемит, белый националист и человек, отрицающий Холокост, или кто-то вроде него, имеет нулевой авторитет».



Позднее стороны договорились, что памятник будет перенесен лишь на небольшое расстояние от прежнего места.