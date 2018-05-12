На поминки Хокинга пригласили гостей из будущего

На поминальную службу по физику-теоретику профессору Стивену Хокингу, которая состоится 15 июня в Вестминстерском аббатстве, есть возможность приобрести билеты для людей, родившихся в будущем, сообщается на сайте, распространяющем билеты на церемонию.

В частности, как указано в анкете на сайте, на церемонию могут попасть лица, родившиеся до 31 декабря 2038 года.

Всего доступно до 1 тыс. мест.

Астрофизик Стивен Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, личность Хокинга не менее знаковый для нашей эпохи образ, чем его научные достижения.