Блогеры подняли на смех посвященную картошке украинскую монету

В соцсетях высмеяли решение национального банка Украины (НБУ) посвятить новую серебряную коллекционную монету копанию картофеля.

«Очень жду юбилейные монеты «Украинцы на клубнике в Польше» и «Украинцы моют унитазы в Италии». Ну чтоб все тренды охватить», – написал в Facebook Денис Гороховский.

«Чем не бренд аграрной сверхдержавы?» – иронизирует политолог Дмитрий Джангиров.

Юрист Дмитрий Назарец, в свою очередь, увидел в изображении на реверсе монеты «желтого монстра», который поедает «единственное достояние» Украины.

«Итоги бандеровского Майдана – это поза, в которую поставили этих копателей, а с ними и весь народ Украины», – написал Александр.

«Тысячи лет они копают картошку, которую в Россию привез Петр Великий? И тут они первые? Обалдеть)» – пишет Сергей Владимирович, комментируя сообщение на сайте НБУ о том, что «влечение и любовь» к копанию картофеля, «работа на ней тысячи лет объединяют мужчину и женщину».

«Еще не хватает монеты «копатель Черного моря», – считает dator999. «И «насыпатель Кавказских гор», – подхватывает Irina Grushko.

«Через N-лет у нумизматов будет нарасхват. Монеты несуществующих стран всегда в цене», – прогнозирует avg54.

На реверсе монеты номиналом 10 гривен, которая выйдет в оборот 22 мая, изображены сгорбленные мужчина и женщина, а на аверсе – куст картофеля.