Израиль высказался на тему отказа Москвы от поставок С-300 в Сирию

Министр разведки Израиля Исраэль Кац прокомментировал информацию об отсутствии у России планов по передаче Сирии зенитно-ракетных систем С-300.

«Я вижу тут очередное проявление взаимного уважения, которое существует между нашими странами, а также соблюдения принципа обоюдного учета интересов», – сказал Кац, передает РИА «Новости».

По его словам, присутствие Ирана в Сирии создает угрозу Израилю и «является источником нестабильности как в самой Сирии, так и на Ближнем Востоке». «Решением этой проблемы является вытеснение Ирана из Сирии и возвращение стабильности в регион», – заявил министр.

Кац также отметил, что Израиль продолжит действовать «во имя обеспечения своей безопасности и предотвращения военного присутствия Ирана в Сирии».

Ранее российские СМИ со ссылкой на помощника президента Владимира Кожина написали, что переговоры с сирийцами на тему поставок С-300 не ведутся.

Напомним, в ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском. За несколько дней до атаки бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон заявил, что Израиль не хочет, чтобы у Сирии появились зенитно-ракетные комплексы С-300, так как эти системы «могущественнее», чем уже имеющиеся на вооружении Дамаска.

До этого сообщалось, что Израиль уничтожит сирийские С-300, если Дамаск применит их против израильских ВВС. Однако в конце апреля факт поставок Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов опровергли.