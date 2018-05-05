Израиль испугался «могущественных» С-300 в Сирии

Израиль не хочет, чтобы у Сирии появились зенитно-ракетные комплексы С-300, так как эти системы «могущественнее», чем уже имеющиеся на вооружении Дамаска, рассказал бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон.

Так Яалон прокомментировал сообщения о том, что Россия может безвозмездно передать сирийцам системы ПВО С-300 «Фаворит» для прикрытия от налетов Дамаска и мест размещения авиатехники, передает РИА «Новости».

Он напомнил также, что сирийская ПВО опирается на вооружения советского или российского производства – комплексы С-75, С-200, «Бук», «Панцирь».

Однако С-300 является «более могущественной» системой, и ее появление там «не по душе» Израилю.

«Но так же, как мы готовы и способны преодолевать всю существующую ПВО Сирии, нам следует быть готовыми разобраться и с С-300», – сказал Яалон.

Он отметил, что ранее подобные вопросы решались через каналы связи с российским руководством.

«Я полагаю, что сейчас оно также получает от наших властей сигналы о нежелательности таких поставок», – добавил бывший министр.

Ранее сообщалось, что Израиль уничтожит сирийские С-300, если Дамаск применит их против израильских ВВС. Однако в конце апреля факт поставок Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов опровергли.